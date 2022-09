Elezioni, soddisfazione a Pisa per il Terzo Polo: "Subito a lavorare per le amministrative"

Il 7,30% in provincia di Pisa, l’8,12% in città. C’è grande soddisfazione nelle file del Terzo Polo pisano per i risultati delle elezioni politiche. “E’ un grande inizio per un progetto che in tutta Italia, ma anche e soprattutto a Pisa città, ha un grande futuro”, è il commento a caldo delle segreterie provinciali di Azione ed Italia Viva. “In una campagna elettorale molto breve ed intensa, nel mezzo in una battaglia ideologica fra destra e sinistra - dicono Stefano Massai (Azione) e Anna Ferretti (IV) - siamo riusciti a portare contenuti ed idee nuove e l'elettorato ci ha premiato con numeri davvero incoraggianti. Abbiamo lavorato sull'importanza del territorio anche in una competizione nazionale, sulla necessità di incontrare la gente ed occuparsi di problemi reali”. Il lavoro però non finisce qui, anzi. “Questo è un grande inizio, una spinta che l'8% dei pisani ci ha voluto dare e che ci dà un grandissimo entusiasmo per lavorare ancora più a fondo per le prossime amministrative nella città capoluogo sin da subito”.

Soddisfazione anche per il candidato alla Camera nel collegio uninominale di Pisa Michele Passarelli Lio: “Sia nel collegio che in città, a Pisa, i numeri ci dicono che abbiamo fatto un buon lavoro. Si tratta di un risultato importante per una forza politica nata da un mese e che con questa tornata elettorale si proponeva di fare il primo passo nei territori”.



Passarelli Lio procede poi all’analisi dettagliata dei risultati. “Nei comuni in cui abbiamo trovato persone che si sono messe a disposizione per lavorare con noi su temi concreti, l’elettorato ha risposto bene, premiandoci. Questo non è avvenuto in tutta la provincia e si vede, ma significa anche che nell’intero collegio ci sono buoni margini di crescita. Adesso cominceremo a lavorare per allargare la partecipazione e il coinvolgimento di coloro che vogliono collaborare con noi alla costruzione di questo grande progetto in tutta la provincia”.

Grande entusiasmo per il risultato di Pisa città. “Ancora più soddisfazione, anche a livello personale sicuramente. A maggio si vota a Pisa e una forza come la nostra, già con questo 8,12%, sarà decisiva nella prossima corsa alle amministrative, soprattutto guardando ai risultati degli altri. Il Terzo Polo ha più voti della Lega e di Forza Italia - sottolinea Passarelli Lio - il sindaco Conti è espressione di un partito che ha il 5,7% e questo credo farà aprire una riflessione nel centro destra”.



Riflessione inevitabile anche nel centrosinistra. “E’ evidente - nota Passarelli - che le posizioni poco chiare prese dal PD negli ultimi mesi, le contraddizioni tra il livello locale e quello nazionale, hanno fatto allontanare elettori. Da parte nostra cominciamo subito, da oggi, a lavorare alla costruzione di un progetto politico in città, scrivendo programmi e progetti concreti per Pisa. Lo abbiamo fatto a livello nazionale e lo faremo a maggior ragione qui: un progetto che si chiama Renew Pisa. Vedremo cosa faranno gli altri partiti e a quali conclusioni arriveranno una volta analizzati i loro dati. Noi non abbiamo bisogno di analizzare granché, c’è un risultato che ci dice di lavorare, e inizieremo subito, maggio è dietro l’angolo”.