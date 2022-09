Elezioni, Nicola Grimaldi (Impegno Civico): "Potenziare il 'Galilei' e l'arteria stradale Firenze-Pisa-Livorno"

“Sono giorni molto intesi ed impegnativi che ci accompagneranno al termine di questa breve campagna elettorale, che ci porterà domenica 25 settembre al voto per le elezioni politiche 2022. Il mio lavoro e quello dei miei colleghi continua senza sosta su tutto il territorio nazionale”. Così in una nota, Nicola Grimaldi, deputato uscente e candidato al Senato con Impegno Civico con Luigi di Maio.

“In questi giorni, mi trovo in Toscana dove sono candidato al Senato per il collegio plurinominale Toscana PO1. Con l’occasione ho avuto modo di confrontarmi con molte aziende del territorio che stanno soffrendo per il caro energia e per l’aumento dell’inflazione, così come di ascoltare i disagi dei cittadini che non riescono a fronteggiare l’aumento del costo delle bollette. Ho costatato, altresì, che dal 2015 ad oggi la Toscana ha perso, fra calamità naturali e cattiva gestione del verde pubblico, centinaia di alberi. Impensabile se guardiamo alle potenzialità strategiche del più grande polo vivaistico d’Europa. Dal punto di vista infrastrutturale, sicuramente è necessario potenziare il grande aeroporto di Pisa, rendendo più agevole il collegamento, da e per Firenze, ma è opportuno realizzare anche un secondo aeroporto proprio a Firenze, oltre a migliorare l’arteria stradale tra Firenze, Pisa e Livorno” dichiara Grimaldi.

“Impegno Civico, con l’ape rappresentata all’interno del simbolo, intende richiamare l’amore per l’ambiente e l’ecosistema, ma anche la coscienza dei rischi del 'climate change'. Massima attenzione sarà quindi rivolta alla salvaguardia delle specie animali e vegetali che rischiano di scomparire a causa dei danni provocati dall’inquinamento. La crisi del cambiamento climatico è la più grave del nostro secolo, ma anche la nostra più grande opportunità perché da essa dipendono tutti gli aspetti della nostra vita: quello economico, quello sanitario, quello lavorativo. Puntare sulla ricerca e creare nuovi posti di lavoro: i green jobs. L’ambiente e il paesaggio italiano devono essere tutelati e valorizzati. Dobbiamo investire risorse economiche importanti in questa direzione".

“Una delle nostre priorità è sicuramente la Missione 2 del PNRR, un finanziamento di 59,5 miliardi di euro fino al 2026 per il sistema produttivo, di cui poco meno di 23,8 miliardi per la transizione energetica e la mobilita? sostenibile. Rimane l’obiettivo della neutralità climatica al 2050, come sancito dalla Costituzione che 'tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi' e prevede che 'la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali'. Per attuare quanto previsto dalla Carta, Impegno Civico, propone una Legge Nazionale sul Clima e l’istituzione della figura del Garante Nazionale dei Diritti e del Benessere Animale. Votare Impegno civico significa votare per difendere la Libertà” conclude il deputato.