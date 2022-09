Elezioni: Ziello resta in Parlamento, fuori Ceccanti e Rossi

Viene confermato deputato alla Camera Edoardo Ziello (Lega) candidato per il centrodestra al collegio uninominale in Toscana alla Camera. Il politico pisano dunque mantiene il proprio posto in Parlamento. Non riesce ad entrare invece il pisano del Partito Democratico Stefano Ceccanti, candidato al collegio uninominale alla Camera: "Nonostante un risultato ottimo nel comune di Pisa non ce l'abbiamo fatta. Era troppo alta l'onda nazionale per riuscire ad andare in controtendenza. Ringrazio davvero moltissimo tutti quelli che hanno dato una mano" ha scritto su Facebook per annunciare la sconfitta.



Tra i pisani un altro escluso d'eccellenza è l'ex governatore della Toscana Enrico Rossi, originario di Pontedera, candidato nel collegio uninominale U01 alla Camera: "Le elezioni sono andate davvero male. Stravince la destra di Meloni e insieme a lei tutto il centrodestra. Molti non sono andati a votare: il 36%. Per il Pd è una catastrofe. Invece, risale il M5stelle. Quello che verrà deve essere il tempo dell’opposizione e della ricostruzione di una sinistra vera, democratica e sociale. A questa prospettiva continuerò a dare il mio contributo. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto con me la campagna elettorale nel collegio di Siena Grosseto. Abbiamo perso ma abbiamo anche costruito molti rapporti che dobbiamo coltivare per tornare a vincere. Su questa pagina continuerò ogni giorno ad esprimere le mie opinioni e a confrontarmi con tutti voi".