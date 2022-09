Elezioni, Pierluigi Bersani al circolo Arci Pisanova

Mercoledì 21 settembre alle ore 18, a Pisa, incontro pubblico con Pierluigi Bersani che parteciperà ad una iniziativa elettorale promossa da ArticoloUno come componente della lista PD-Italia democratica e progressista. Insieme a Bersani sono previsti gli interventi di Simona Bonafè e Arturo Scotto, candidati alla Camera dei Deputati nel nostro collegio territoriale, e Andrea Pertici, costituzionalista.



"Il nostro appello in questi ultimi giorni che ci separano dal giorno delle elezioni è quello di interessare e sollecitare il massimo di partecipazione al voto di domenica prossima - sottolineano dal coordinamento pisano di ArticoloUno - questo perché è necessario, di fronte ad uno schieramento di destra che propone un modello di conservazione degli attuali squilibri sociali e un cambiamento della Costituzione in senso presidenzialistico, che i cittadini di orientamento progressista e di sinistra facciano sentire la loro voce per affermare l’esigenza di una svolta politica capace di ridurre le diseguaglianze e di costruire giustizia sociale e ambientale. L’appuntamento a cui invitiamo tutti e tutte è per mercoledì alle 18 al Circolo Arci di Pisanova in via Frascani".