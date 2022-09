Elezioni 2022, test 'Trova il tuo partito' e guida al voto: tutte le informazioni

Manca ormai davvero poco all'appuntamento elettorale del 25 settembre: in quella domenica, dalle 7 alle 23, si vota per il rinnovo dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dopo la caduta del Governo Draghi avvenuta a luglio. Nuove norme e partiti in rincorsa del consenso in una campagna elettorale che è durata in concreto poco più di un mese: ecco il punto con tutte le informazioni utili e uno strumento per chiarirsi le idee su chi si preferisce votare, in base alle proprie convinzioni o priorità.

Chi vota e come si vota

Da questa tornata elettorale, anche per il Senato della Repubblica, potranno votare tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del voto. Un'altra novità è la riduzione del numero dei parlamentari: alla Camera dei Deputati passano da 630 a 400; al Senato della Repubblica passano da 315 a 200 (più i Senatori a vita).

Il necessario per votare

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la Tessera elettorale unitamente ad un documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia. Sono a disposizione del cittadino, nel Comune di Pisa, orari estesi degli uffici competenti per rinnovare la tessera elettorale e attivare le forme di supporto al voto, come il voto per non deambulanti e il voto assistito.

