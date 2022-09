"Centrodestra e centrosinistra hanno tradito gli elettori, Terzo Polo unica alternativa"

"E' una questione di fiducia e di serietà. La coalizione di centrosinistra e quella di centrodestra hanno dimostrato di essere inaffidabili e fallimentari. Sia a livello politico che locale". Michele Passarelli Lio, candidato di Italia Viva e Azione, parla chiaro: "Il Terzo Polo è l'unica alternativa, l'unica scelta possibile dopo il 'tradimento' messo in atto di chi ha fatto cadere il governo, da una parte, e da chi continua a puntare su alleati irresponsabili".

Lancia la sfida il rappresentante pisano in corsa alla Camera nelle prossime elezioni del 25 febbraio. "La destra ha reso evidente la propria inaffidabilità sfiduciando il governo Draghi in un momento in cui, invece, sarebbe stato necessario che un governo forte e autorevole si facesse valere in Europa e nel mercato dell'energia. Ed è proprio per questo motivo che è paradossale che dalle forze di centrodestra venga chiesto adesso, come fa Ziello, l'impegno per uno scostamento di bilancio di 30 miliardi quando si è fatto di tutto per far cadere il governo. Ma anche l'inaffidabilità della sinistra è evidente: hanno portato avanti il campo largo con i 5Stelle fino a luglio, quando si sono resi conto che proprio il Movimento 5Stelle ha innescato la miccia per far cadere il governo Draghi. Non solo. Il Pd non nasconde che, dopo le elezioni, ci potrà essere ancora una alleanza con i 5 Stelle, come se la storia degli ultimi mesi non avesse insegnato nulla".

E poi c'è il livello locale: "Poco cambia - afferma Passarelli Lio - rispetto al contesto nazionale. Con in più il fatto che entrambi i deputati uscenti non hanno lasciato alcuna traccia del lavoro fatto per la città e il territorio in questi 4 anni e mezzo in Parlamento. A destra il deputato Ziello aveva assicurato e promesso una città più sicura. Ma i dati che riguardano la città parlano dell'esatto contrario, di un cambiamento che c'è stato sì ma solo in peggio. Non solo: il deputato Ziello ha lavorato come deputato di parte, ragionando unicamente con i sindaci e amministratori a lui vicini. E a sinistra? A Pisa, guardando alle prossime elezioni amministrative, si continua a ragionare intorno a un programma di governo con i 5Stelle. A sua volta il deputato Ceccanti, persona politicamente stimabile, non è, e soprattutto non sarà mai, un rappresentante del territorio, proprio per le sue caratteristiche".

Il Terzo Polo come "antidoto all'inaffidabilità e irresponsabilità": "Siamo l'unica forza responsabile - conclude - che chiede e ritiene di poter ottenere la fiducia dei cittadini in Italia e dei pisani in particolare. Pisa ha bisogno di qualcuno in grado di parlare con tutti e con tutte le istituzioni e che si impegni per rappresentare le istanze di Pisa e della provincia pisana. Fidatevi di me e del Terzo Polo".