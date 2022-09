Elezioni 2022, Fratelli d'Italia esulta: "Paga la nostra coerenza: sempre dalla parte dei cittadini"

Pisa come il resto dell'Italia: l'esito del voto delle politiche, anche per quel che concerne il nostro territorio, conferma lo staordinario boom di un partito e, di contro, lo scivolone di un altro soggetto appartenente al medesimo schieramento. Fratelli d'Italia raggiunge e supera il 21% delle preferenze all'interno del Comune di Pisa, conquistando la seconda piazza tra tutti i partiti in lizza: il Partito Democratico rimane maggioritario (circa il 28% delle preferenze), ma FdI registra una crescita poderosa che rispecchia a pieno l'andamento delle elezioni a livello nazionale. A discapito della Lega, che a Pisa non riesce ad andare oltre il 6%.

E così, grazie al boom del partito guidato da Giorgia Meloni, le sfide dei candidati del centrodestra al Senato e alla Camera, Manfredi Potenti ed Edoardo Ziello, sono state vinte al cospetto di due big del centrosinistra come Andrea Marcucci e Stefano Ceccanti. "Questo risultato ci ha lasciato veramente sbalorditi - commenta Rachele Compare, coordinatrice comunale di FdI - nell'aria c'era la sensazione di poter ottenere un ottimo risultato, ma questa dimensione va oltre ogni più rosea aspettativa". "I cittadini ci hanno premiato - va avanti Compare - hanno compreso e apprezzato lo sforzo messo in campo dal partito per ricostruire il rapporto di fiducia tra la politica e la gente comune. Ogni giorno siamo scesi in strada per captare, ascoltare e recepire i bisogni e le necessità dei cittadini, senza dimenticare nessuno".

Rachele Compare prosegue indicando alcuni dei punti forti del programma politico del partito: "Attenzione al mondo del lavoro; incentivi e bonus concreti e realmente spendibili, e non a spot come quelli varati dalla maggioranza del governo che sta chiudendo la legislatura. Risposte reali alle emergenze sociali. Puntando sulla meritocrazia". La coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia sottolinea anche "l'estrema coerenza del partito a livello nazionale. Fin dall'inizio della legislatura, nel 2018, siamo rimasti all'opposizione. All'inizio eravamo visti come dei pazzi, il tempo invece è stato galantuomo e ci ha dato ragione. Oggi raccogliamo i frutti di questa profonda coerenza ideologica e politica: i cittadini ci hanno premiato anche per questo".

Addentrandosi nelle pieghe del voto comunale, emerge chiaramente un ribaltamento di forze rispetto alle ultime tornate elettorali, prima fra tutte quella del 2018 che portò Michele Conti a insediarsi a Palazzo Gambacorti. Adesso la Lega registra appena il 6% delle preferenze: "Non cambia il nostro approccio al governo della città - assicura Rachele Compare - la coalizione resta forte e coesa: l'accordo politico che sta alla base della giunta Conti non è minimamente in discussione dopo il risultato di ieri. Anzi, se possibile è stata rafforzata perché le scelte degli elettori ci dicono che stiamo lavorando bene, abbiamo acquisito ulteriore credibilità e, dopo il successo alle politiche, siamo pronti a raccogliere e vincere la sfida delle amministrative del prossimo giugno. Abbiamo un programma ben dettagliato dei prossimi obiettivi da realizzare a Pisa e intendiamo dare continuità alla giunta, per il bene di Pisa e dei pisani".