Elezioni 2022, Raffaella Bonsangue: "Con Forza Italia più Italia in Europa, più Europa nel mondo"

"Votando Forza Italia si è sicuri di un partito che crede che l’Italia è e resterà a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Con noi ci sarà più Italia in Europa e più Europa nel Mondo". Lo dichiara Raffaella Bonsangue, candidata capolista per la Camera dei Deputati per Forza Italia nel collegio plurinominale di Pisa, Empolese e Firenze (P03).

"Noi - aggiunge Bonsangue - siamo i continuatori e i testimoni in Italia della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista, dei valori e dei principi della civiltà occidentale. Votare Forza Italia significa avere la garanzia di un buon governo in Italia, e in Europa. All’interno del nostro simbolo, in alto, vi è un richiamo esplicito al Partito Popolare Europeo, Ppe, che noi, con orgoglio, rappresentiamo in Italia. Il PPE è la più grande famiglia politica europea, il gruppo parlamentare di maggioranza che conta 176 deputati provenienti da tutti i 27 Stati dell'Unione e Forza Italia è una delle più importanti delegazioni nazionali. A livello di Consiglio europeo, il Ppe conta 13 tra Capi di Stato e di Governo, la Commissione europea è presieduta da Ursula Von der Leyen, il Parlamento europeo da Roberta Metsola".

"Certo, in Europa qualcosa deve cambiare, ma è necessario che il prossimo governo sia protagonista di questi cambiamenti. Per Forza Italia - spiega la candidata alla Camera - è indispensabile che ci sia una sola, comune, politica estera europea. E un esercito di Difesa comune con il coordinamento delle forze militari dei Paesi Europei e formazione di un corpo di intervento di 100mila uomini".

"In Europa crediamo sia anche necessario il passaggio dal sistema del voto ad unanimità, a quello di maggioranza qualificata per le decisioni del consiglio europeo. Indispensabile inoltre una revisione del Patto di Stabilità e la revisione delle regole per la redistribuzione obbligatoria degli immigrati nei paesi europei, con una gestione comunitaria dei rimpatri. Tra le proposte per cui ci batteremo - conclude Raffaella Bonsangue - anche quella per una digital tax omogenea a livello europeo".