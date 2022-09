Elezioni, il centrodestra trionfa ma a Pisa la sinistra tiene

E' un'affermazione netta quella della coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati) che, a livello nazionale, ottiene il 44,36% al Senato e il 44,11% alla Camera. Un'affermazione anche quella di Giorgia Meloni che trascina Fratelli d'Italia ad essere il primo partito con oltre il 26% alla Camera e al Senato.

Il centrosinistra composto da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, + Europa e Impegno Civico si ferma al 26,11% al Senato e al 26,31% alla Camera. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte raggiunge il 15,12% alla Camera e il 15,31% al Senato.

Per quanto riguarda i dati della Toscana, si afferma il centrodestra al Senato con oltre il 38%, mentre il centrosinistra si ferma al 33,8% e il Movimento Cinque Stelle all'11,26%. Azione Italia Viva, il gruppo formato da Carlo Calenda e Matteo Renzi, ottiene il 9,33%.

Alla Camera guida il centrodestra con il 38,6%, seguito da centrosinistra con il 34,67%, Movimento Cinque Stelle con l'11,13%, Calenda-Renzi al 9,37%.



In controtendenza i dati del Comune di Pisa dove si afferma la coalizione di centrosinistra con oltre il 40% al Senato, seguita dal centrodestra con il 31,92%. Alla Camera, sempre per quanto riguarda il dato comunale, il centrosinistra si afferma con il 41,50%, staccando di quasi dieci punti percentuali la coalizione di centrodestra.