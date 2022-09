Elezioni, Sinistra Italiana e Verdi: "Risultato eccezionale a Pisa: adesso pronti a fare opposizione"

"Vincono l'astensionismo e il centrodestra, inutile nascondersi": con questa considerazione prende le mosse il commento al voto della coalizione composta da SInistra Italiana e Verdi. "L'affluenza è calata di dieci punti rispetto alle elezioni politiche del 2018 e Fratelli d'Italia cresce in quattro anni dal 4% al 26%. Per il centrosinistra, aver rinunciato al campo largo ha significato, sin dall'inizio, rinunciare ad una sfida competitiva: un errore da non commettere più. Avendo superato la soglia di sbarramento, come Alleanza Verdi e Sinistra ci prepariamo ad una dura opposizione in Parlamento e nel paese contro le forze conservatrici. In città, il centrosinistra è avanti di 10 punti percentuali rispetto al centrodestra, segno che la partita per le elezioni amministrative è aperta e contendibile".

I rappresentati della coalizione proseguono: "La nostra lista con l'8,4% a Pisa città ottiene un risultato straordinario, il terzo delle città italiane, grazie al valore delle candidature espresse in campo e grazie al radicamento sul territorio del Circolo, dei militanti e dei simpatizzanti di Sinistra italiana". "Questo - dichiara Dario Danti - è un risultato importante per il nostro partito che ha saputo sedimentare sui temi della giustizia ambientale e sociale una proposta politica attrattiva e convincente per gli elettori. Da qui si riparte”. Lucia Scatena esprime la sua soddisfazione "per aver potuto rappresentare le nuove esperienze amministrative dei territori pisani e poter collaborare ad un risultato importante".

La coalizione auspica che si torni presto al dialogo tra tutte le forze politiche locali attualmente impegnate all'opposizione della giunta Conti, ripristinando le condizioni per un campo largo vincente. Luigi Sofia, coordinatore comunale afferma: "In città la partita è aperta e siamo pronti a svolgere un ruolo da protagonisti, presentando nuovamente agli elettori la lista dell'alleanza Verdi - Sinistra alle elezioni comunali del prossimo anno La nostra lista avrà la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le persone nuove, le nuove energie, giovani, che si stanno avvicinando alla politica e alle tematiche ambientali e sociali".

Conclude Mauro Stampacchia, segretario provinciale: "Questo risultato mette su di noi una responsabilità non piccola che è quella di rilanciare i temi rossoverdi della giustizia ambientale e sociali nella opposizione al governo che sarà, ma anche di costruire, anche dal basso, quel campo largo che non si è voluto adesso, ma che subito domani alle amministrative a Pisa, e in altri luoghi della provincia, deve mettersi al lavoro per riconquistare la fiducia delle classi popolari, contrastare la rassegnazione e la assenza dalla urne. Si ottengono risultati con l'organizzazione, la presenza, il radicamento, che vogliamo realizzare in tutta la provincia".