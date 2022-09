Elezioni 2022, Zambito: "Felice della mia elezione, ma il PD deve recuperare molto terreno"

Sarà l'unica rappresentante del territorio pisano tra i banchi del Partito Democratico in Senato nella prossima legislatura. "Una bella responsabilità. Molto pesante, ma sicuramente stimolante: sono ancora più orgogliosa del compito che mi hanno assegnato gli elettori": Ylenia Zambito, ex assessore comunale, commenta così l'esito del voto dello scorso 25 settembre. "Proporrò un'opposizione intransigente, con un'attenzione particolare a tutte le esigenze che il territorio pisano manifesterà - prosegue Zambito - certamente non è lo scenario che tutti noi esponenti del PD e appartenenti allo schieramento di centrosinistra auspicavamo e sognavamo, ma dobbiamo rispettare la scelta degli elettori e cercare di capirne anche le motivazioni".

La senatrice non ha dubbi riguardo "al voto di protesta della maggioranza. Durante la mia campagna elettorale ho incontrato cittadini che stanno molto peggio di quattro anni fa, quando ci fu la precedente tornata delle politiche. Gli italiani sono spaventati dal futuro a breve e a lungo termine: la pandemia prima e poi la guerra, con le criticità economiche che si è portata dietro, hanno aggravato il quadro. La popolazione non ha più certezze e ha scelto di votare per chi è stato all'opposizione del governo che sta per passare il testimone e per chi quel governo lo ha fatto cadere: le percentuali ottenute da Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle lo dimostrano".

A questa valutazione si collega il pensiero riguardo al Partito Democratico: "Resto convinta della bontà delle idee proposte dal mio partito - puntualizza Ylenia Zambito - ma è altrettanto evidente che il nostro schieramento ha il bisogno urgente di una forte rinfrescata, di una rivisitazione di tutto il sistema". "Anche se - prosegue la senatrice PD - il voto sul territorio comunale pisano è in netta controtendenza con l'andamento provinciale, regionale e nazionale e si inserisce nel solco avviato con le precedenti europee e regionali. A Pisa il primo partito, per distacco, è proprio il Partito Democratico. Dal risultato ottenuto deve partire il lavoro in vista delle amministrative di giugno 2023".

"Sono una partita completamente differente rispetto alle politiche - aggiunge Zambito - con dinamiche e logiche a sé. Ma il messaggio lanciato dagli elettori pisani è molto chiaro, e l'attuale amministrazione non deve ignorarlo. La sfida per Palazzo Gambacorti è apertissima e si può giocare fino in fondo: il centrosinistra può riprendersi la guida del Comune tra qualche mese se gioca bene le sue carte".