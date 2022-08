Politiche: Italexit invita i cittadini a firmare per le candidature nelle liste elettorali

Anche a Pisa, Italexit inizia la brevissima raccolta firme che terminerà il prossimo 19 agosto. "Alla Camera è candidata il Giudice della sezione penale di Pisa, Lina Manuali, capolista del collegio plurinominale, mentre al Senato è capolista l’avvocato Marco Mori, noto per le battaglie per la sovranità costituzionale - aggiunge il consigliere comunale di Pisa Manuel Laurora che conclude - invito la cittadinanza a firmare per la lista Italexit, un atto altamente democratico, civile e partecipativo, presso l’ufficio elettorale del Comune, in via del Moro, 3, dietro Palazzo Pretorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, oppure contattandoci direttamente al 3423911650, nonché presso l’ufficio elettorale del Comune di San Giuliano Terme e Cascina".