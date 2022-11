Elezioni provinciali: l'intervento del Psi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 10 dicembre i consiglieri comunali e i sindaci sono convocati per eleggere il presidente della provincia.

Purtroppo a livello nazionale non sono state messe in moto azioni legislative di riforma per il ripristino della partecipazione democratica e popolare dei cittadini delle provincie.

A livello locale in questi anni non vi sono state aperture per includere gli elettori nelle scelte per garantire una rappresentatività della volontà popolare.

Il P.S.I. rinnova l’invito ai sindaci, che vogliono o possono partecipare, viste le limitazioni dell’astruso regolamento e dalla data decisa per le elezioni che limitano le candidature possibili, ad aprire un dibattito pubblico sul programma di mandato nella drammatica congiuntura economica internazionale che evidenzia l’aggravarsi a livello regionale del divario fra l’area fiorentina della Toscana e quella della costa.

Il P.S.I. propone un progetto unitario che coinvolga sia i sindaci che i consigli comunali, nelle maggioranze e nelle opposizioni, per colmare almeno in parte il deficit di rappresentanza degli organi.

Il P.S.I. accoglierà favorevolmente quei sindaci che in queste elezioni provinciali intendono muoversi verso un progetto dell’area vasta costiera con un confronto concreto ampio e plurale, pur nella ristrettezza dei tempi, e non solo confinato nelle stanze di un partito.

