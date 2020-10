Elezioni regionali, Bargagna: "Grazie a chi mi ha sostenuto"

Alessandro Bargagna, consigliere comunale a Pisa e candidato regionale fra le file della Lega, ha voluto ringraziare tutti gli elettori per il risultato ottenuto, con 3117 preferenze. "Personalmente - scrive in una nota - mi reputo soddisfatto di aver condotto un percorso stimolante, che mi ha portato ogni giorno e spesso anche di notte, in giro per ogni Comune della nostra Provincia. Un percorso che mi ha permesso di conoscere tanti amici nuovi, tanti cittadini, di venire a conoscenza di problematiche locali talvolta sconosciute, di dare tanti colpi di gomito, di guardare dritto negli occhi i cittadini".

Un risultato che parte 'da casa': "Sono particolarmente felice di essere il più votato nella mia San Giuliano Terme, dove risiedo abitualmente e il secondo più votato nel comune di Pisa dove svolgo con impegno e dedizione l’attività di consigliere comunale e capogruppo. Un impegno importante, un carico di voti che sento ed a cui credo moltissimo, che onorerò con grande impegno a disposizione sempre di tutti".

Poi una prima, lunga, lista di ringraziamenti: "Sicuramente alcune realtà mi sento di citare già da adesso. In particolare le molte associazioni animaliste ed ambientaliste con le quali collaboro, i molti colleghi consiglieri e militanti della Lega di Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Pontedera,Capannoli, Volterra e comuni vicini, tutti gli amici della zona del Cuoio ed altre, che hanno lavorato assieme a me sul territorio fino ai minuti finali della campagna elettorale. Non posso scordare i moltissimi amici medici della nostra Provincia e moltissimi altri amici, per me come 'fratelli', con i quali è nata anche una sincera collaborazione su tematiche e problematiche territoriali. In ultimo il mio staff personale, quello che H24, fino all'ultimo mi ha incitato, spronato, consigliato, col quale ho creato la strategia e le idee, con cui collaboro ormai da 2 anni e con il quale procediamo spediti verso nuove ed emozionanti sfide politiche per far crescere ulteriormente la Lega e le idee in cui crediamo".



L'ultima riflessione è sul concetto di squadra, "poiché abbiamo dimostrato che uniti si raggiunge l'obiettivo fissato, che uno staff forte e capace politicamente è determinante e che nella lotta, il rispetto dell'avversario del momento, è alla base dei principi del galateo politico in cui il mio gruppo crede fermamente. Iniziamo da questo importante punto di partenza". Ultime congratulazioni ad Elena Meini, entrata in Consiglio Regionale, "amica e persona preparata".