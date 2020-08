La senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini a Pisa

"Oggi i problemi della gente sono legati ai nostri temi identitari: lavoro, imprese, fisco, occupazione, giovani, infrastrutture e giustizia. Noi non faremo mancare la voglia di lottare, nelle piazze e nelle istituzioni, per gli interessi del Paese, anche in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative al Comune di Cascina - sottolineano da Forza Italia - vincere in Toscana è possibile e Forza Italia, componente essenziale e responsabile, avrà un ruolo chiave nella coalizione di centrodestra, per scrivere una nuova pagina nella storia della nostra regione, mandando a casa la coalizione di sinistra che da 50 anni ci governa. E’ un’occasione unica, che non possiamo lasciare andare, ed è per questo che, per sostenere la candidatura alla presidenza di Susanna Ceccardi, abbiamo composto una lista di persone capaci e credibili, espressione dei territori della nostra provincia, che hanno già dimostrato di saper dare un contributo di competenza e professionalità di alto livello sia all’interno del nostro partito che in favore della società civile. Forza Italia è sempre presente sui territori, con i suoi dirigenti, eletti, iscritti e simpatizzanti".

Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete contattare Forza Italia al numero 3284166565, tramite la mail provinciale@ forzaitaliapisa.it o la pagina facebook 'Forza Italia Pisa Coordinamento Provinciale’.