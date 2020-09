Appello nazionale di chi si occupa di immigrazione a sostegno di Sergio Bontempelli

Diverse personalità del mondo universitario, giornalisti, operatori dell'accoglienza ed attivisti sui temi dell’immigrazione, del razzismo e della xenofobia, hanno firmato un appello nazionale a sostegno di Sergio Bontempelli, candidato alle elezioni regionali per la lista 'Toscana a Sinistra'.

"In queste ultime settimane di campagna elettorale - scrivono i firmatari - accade che un tema di importanza almeno continentale, come quello connesso alle modificazioni sociali provocate dai processi migratori, diventi terreno di conflitto politico. Dalle forze di centro destra giungono soltanto proclami allarmistici, che precipitano come un meteorite sui territori che vanno al voto, per far dimenticare i veri problemi determinati da decenni di politiche sbagliate. Da quelle di centro sinistra, quando va bene, timidi balbettii, più spesso l’indifferenza o l’assenza di una voce chiara, fatta di proposte e di programmi".

Gli estensori del documento spiegano di aver trovato "nei programmi di alcune liste alternative ai due poli le voci di chi non si tira indietro" a trattare la questione migratoria, "abbiamo trovato candidati - proseguono - che non temono di perdere consensi se intervengono con idee, ragionamenti, competenze che potrebbero aprire a percorsi di convivenza". Uno di questi è il candidato pisano: "Ci prendiamo la responsabilità di indicare Sergio Bontempelli, presente a Pisa nella lista 'Toscana a Sinistra'. Ma il nostro limitato appello vale per tutte e tutti coloro che hanno deciso di alzare la voce, di assumersi una responsabilità civica, di non rassegnarsi ad un conformismo forse più immaginato e indotto che reale".

L’appello è firmato da: Yasmine Accardo; Paola Andrisani; Checchino Antonini; Silvia Aru; Lorella Beretta; Anna Camposampiero; Amalia Chiovaro; Andrea Costa; Valeria Deplano; Francesca Esposito; Giuseppe Faso; Stefano Galieni; Cinzia Greco; Gianfranco Laccone; Francesca Materozzi; Grazia Naletto; Gianluca Nigro; Daniela Padoan; Angelica Pesarini; Cristiana Pipitone; Stefania Ragusa; Annamaria Rivera; Annalisa Romani; Agata Ronsivalle; Fulvio Vassallo Paleologo; Giovanna Vaccaro; Marina Veronesi; Sabrina Tosi Cambini.