Fratelli d'Italia pronta alle prossime elezioni regionali: "Soddisfatti dei nostri candidati"

Fratelli d’Italia è pronta per la sfida delle prossime elezioni regionali in Toscana e ha presentato la propria lista provinciale composta da otto candidati fortemente rappresentativi del territorio. Il capolista è Diego Petrucci, avvocato e sindaco di Cutigliano – Abetone, nonché componente dell’esecutivo nazionale di FDI. A seguire Sandra Munno, avvocato e assessore alle Politiche socio – educative e disabilità del Comune di Pisa; Matteo Bagnoli, già candidato sindaco alle elezioni amministrative di Pontedera e amministratore di una cooperativa; Benedetta Cicala, psicologa e consigliere comunale a Santa Croce Sull'Arno; Johann Bontà, direttore della ricerca in una conceria e consigliere al Comune di Santa Maria a Monte; Antonella Scocca, ex candidata sindaco a Palaia e manager della sanità, nonché consigliere al Comune di Palaia; Roberto Ticciati, consigliere a Lajatico e dipendente CTT Nord srl; Chantal Busiello, imprenditrice nel settore della sanità.

“Siamo molto soddisfatti della lista che abbiamo formato: otto rappresentanti di Fdi che sono sicuramente in grado di intercettare quel consenso che a livello nazionale sta arrivando sul nostro partito - dice Giorgio Vannozzi, coordinatore provinciale di FD - un mix di esperienza e novità con persone che stanno già amministrando ed altre che si stanno preparando a farlo facendo opposizione in molti Comuni mal amministrati dal PD e dalla sinistra. Quella sinistra che noi vogliamo assolutamente cacciare dalla guida della nostra Regione sostenendo la candidatura di Susanna Ceccardi a presidente”.