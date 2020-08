Elezioni regionali: ecco i primi nomi in lista di Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia ha reso noti ieri, 10 agosto, i primi nomi dei propri candidati alle elezioni regionali del prossimo settembre. Si era già presentato il capolista Diego Petrucci, membro dell'esecutivo nazionale del partito e sindaco di Abetone Cutigliano. Dopo di lui, dalla provincia pisana, in lista c'è un membro della giunta del Comune capoluogo: Sandra Munno, assessore alle politiche educative.

L'esperienza di governo in città poteva portare altri due nomi alla candidatura, come è stato spiegato nell'incontro di ieri in via Lalli, ma l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e quello all'ambiente Fipillo Bedini hanno rifiutato la proposta del partito, per rimanere a Pisa e portare avanti il mandato in corso. Gli ultimi nomi resi noti al momento sono quelli dell'ex candidato a sindaco a Pontedera Matteo Bagnoli per la Valdera e Chantal Busiello per la zona del Lungomonte.