Sociale, la proposta di Scognamiglio: "Nuove case del Dopo di noi per il Lungomonte pisano"

Nuove case del Dopo di noi per il Lungomonte pisano. È la proposta che Maria Antonietta Scognamiglio, candidata alle regionali nella lista del PD, ha lanciato ad un’iniziativa al circolo L’Ortaccio, a Vicopisano.

“Dal 2016 esiste una legge che tutela le persone con disabilità nel momento in cui le loro famiglie vengono a mancare”, spiega Scognamiglio. “Una legge di civiltà, che promuove l’autonomia e l’inserimento sociale delle persone. Anche grazie a questa legge nella provincia di Pisa, tramite la Società della Salute, sono stati attivati 10 progetti di coabitazione, più altri 6 progetti di laboratorio per l’autonomia, con forme di abitazione per il breve-medio periodo e percorsi personalizzati. A San Giuliano - aggiunge Scognamiglio - lo scorso febbraio è stata inaugurata la terza struttura di questo tipo, segno che la collaborazione fra gli enti porta a traguardi importanti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ora credo sia il momento di pensare anche ad altre case del Dopo di noi per i territori che vanno da Vecchiano a Vicopisano - annuncia Scognamiglio - sarebbe un servizio importante per il territorio ma anche un modo per dare risposte a diversi bisogni sociali. Penso alla possibilità di ristrutturare cascinali e case di campagna e di recuperare terreni incolti. Credo sia un’opportunità importante per tenere insieme progetti diversi di politiche sociali, ma anche educative e agricole, a servizio di un territorio e di tutte le sue parti sociali”.