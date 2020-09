Elezioni Regionali, Ceccardi sconfitta anche nella sua Cascina

Nell'attesa dei risultati delle elezioni comunali di Cascina, 'patria' di Susanna Ceccardi, uscita sconfitta di circa 8 punti percentuali (i risultati sono ancora parziali e quando mancano una manciata di seggi da scrutinare Giani è in testa con il 48,62% contro il 40,45% della candidata del centrodestra), il dato che emerge è che Ceccardi non sfonda nemmeno a casa sua. Alle Regionali nel Comune di Cascina, dove nel 2016 Ceccardi era diventata sindaco scalzando il 'dominio rosso', vince Eugenio Giani, di molto, con il 49,07% contro il 38,91% dell'europarlamentare leghista. E la sconfitta è ancora più sonora nel Comune di Pisa dove governa la Giunta del centrodestra a trazione Lega. Nella città della Torre Pendente il neo eletto governatore la spunta con il 52,91% (76 seggi scrutinati su 86), mentre l'esponente salviniana si ferma al 36,39%.

"Oggi Cascina ritroverà se stessa. Nella soddisfazione del risultato in Toscana, c’è una perla: la sconfitta netta della Ceccardi a casa sua, a Cascina, nel comune dove nel 2016 era diventata sindaco e che nel 2019 aveva lasciato, anzitempo e senza aver fatto nulla di utile per i cittadini, scegliendo di candidarsi al più ben lucroso scranno di europarlamentare - commenta l'ormai ex governatore Enrico Rossi - stamani ci sarà lo spoglio delle elezioni comunali. Ho fatto giorni fa un’iniziativa con il nostro candidato sindaco e ho ritrovato la forza, l’energia e l’unità che la sinistra cascinese aveva sempre avuto. Il centrosinistra vincerà oggi alla grande. Penso alla storia di Cascina, al suo profondo antifascismo, ai grandi sindaci comunisti della liberazione, a Carlo Cacciamano, a Gino Nunes e a tanti altri compagni di questa cittadina alle porte di Pisa. La loro storia continuerà in altre forme, con giovani donne e uomini che con gli stessi valori e ideali si impegnano oggi in politica - prosegue Rossi - il patrimonio culturale politico e sentimentale della sinistra toscana è un valore straordinario che non deve essere negato, né rottamato. Se vogliamo tornare a vincere il nostro compito è di sviluppare quel patrimonio, renderlo più moderno e adeguato a risolvere i problemi della società e dei grandi ceti popolari. In questo modo la sinistra porta al voto il suo popolo che ritrova entusiasmo e voglia di combattere e presto conquistando di nuovo i comuni della regione -sono ancora troppi- che in questi anni sono stati ceduti alla destra. Dopo Livorno nel 2019, la vittoria di Cascina di oggi dice che è possibile".