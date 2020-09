Regionali, la deputata Pd Ciampi: "Risultati preavviso di sfratto al sindaco di Pisa Conti"

La deputata del Pd Lucia Ciampi commenta i risultati delle regionali focalizzandosi sulle due città simbolo per la Lega in provincia, Pisa e Cascina: "Dai risultati di queste consultazioni traspare in maniera evidente una volontà di cambiamento in quei luoghi che hanno conosciuto da vicino il mal governo della Lega. I voti ottenuti dal Partito Democratico in queste due città e dal candidato della coalizione di centro sinistra, hanno un marcato sapore politico. A fronte di un territorio provinciale in cui sostanzialmente Giani ha raggiunto il 47% dei consensi, a Pisa le sue preferenze crescono di un significativo + 6% attestandosi al 53%, uno dei dati più alti dell’intera provincia".

"Un segnale incontrovertibile che boccia due anni di governo inerte ed inefficace di Michele Conti e della sua giunta a trazione leghista - dice senza mezzi termini Ciampi, che insiste - il primo cittadino pisano preferisce, come al solito, ignorare le indicazioni che arrivano dai suoi cittadini, ma questo voto appare proprio come un primo avviso di sfratto a Conti e a tutta la sua corte di esperti, tecnici, collaboratori e assessori, in cui rimane ancora complicato comprendere chi fa cosa e chi controlla cosa. Un dato consolidato anche dallo spoglio di Cascina che conferma un vantaggio (anche in questo caso di oltre 6 punti) del candidato di centro sinistra, Michelangelo Betti, rispetto a Consentini, il competitor scelto da Ceccardi&soci. Sicuramente si andrà il ballottaggio, ma sono fiduciosa che i cittadini di Cascina stufi di un’amministrazione che in 4 anni ha combinato ben poco, confermeranno una scelta che al momento premia la serietà e la competenza".