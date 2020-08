Elezioni regionali in Toscana: Diego Petrucci si candida

"Elezioni Regionali 2020, anche io darò il mio contributo". Con queste parole Diego Petrucci, sindaco di Abetone Cutigliano, esponente pisano di Fratelli d'Italia e membro dell'esecutivo nazionale del partito di Giorgia Meloni, annuncia la candidatura alle prossime elezioni regionali nella lista del centrodestra a sostegno di Susanna Ceccardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ci ho pensato a lungo, ne ho parlato a lungo anche con Giorgia Meloni e come sempre non posso che mettermi a disposizione - sottolinea Petrucci - le prossime elezioni regionali sono un appuntamento troppo importante: sia perché finalmente c’è la possibilità di cambiare anche il governo regionale dopo aver cambiato quello di tanti Comuni; sia perché Fratelli d’Italia, dopo un lungo percorso, sta vivendo una fase straordinaria nella quale ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Metto in campo la mia esperienza quasi ventennale di amministratore ed il buon governo da sindaco di questi tre anni e mezzo, lo faccio con amore e con responsabilità come ho sempre fatto in vita mia. Non mi devo dimettere da sindaco per candidarmi e spero di non dover scegliere se eletto. La Toscana è una sfida bellissima!".