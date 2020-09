Consiglio Regionale: entra anche Diego Petrucci

Diego Petrucci, sindaco di Abetone ed ex consigliere comunale a Pisa, entra in consiglio regionale. Ad annunciarlo è lo stesso Petrucci su Facebook dopo la convalida da parte del tribunale delle 10 sezioni mancanti sul collegio di Pisa. Il riconteggio ha consentito alla sezione pisana di Fratelli d'Italia di ottenere più voti rispetto a quelli ottenuti dal partito a Pistoia e di ottenere così il seggio in consiglio regionale.

Petrucci ha inoltre superato l'avversario interno, Matteo Bagnoli, di una manciata di voti, approdando così in Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con 4234 preferenze personali - scirve su Facebook Petrucci - sono il più votato e vengo eletto in consiglio regionale. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e che ci hanno messo se stessi. Penso che sia il giusto coronamento di un impegno di quasi 30 anni di vita".