Elezioni regionali, Elena Meini scende in campo: "Serve un rinnovamento"

Elena Meini, 33 anni, pisana, presidente del Consiglio Comunale di Cascina per quattro anni, segretaria della Lega a Cascina, è tra i candidati come consiglieri regionali della Toscana. La benedizione ufficiale c'è stata proprio sabato 8 agosto. Teatro, il palco di San Vincenzo (LI) dove si è tenuta la Festa Provinciale della Lega.

Per Meini la famiglia è in primo piano: "La famiglia è alla base della nostra società. In questi anni di governo della Lega a Cascina mi sono fatta portavoce di molte iniziative, tra cui i parchi accessibili a tutti, la lotta al bullismo e la lotta al degrado. Non ho mai avuto paura di sporcarmi le mani, credo che un politico debba dare sempre il buon esempio ai cittadini".

Elena Meini spiega poi il perchè della sua candidatura come consigliere regionale: "La mia candidatura alle prossime elezioni regionali nasce dalla voglia di cambiamento per la Toscana. La voglia di dimostrare che esiste un altro modo di vedere e di fare politica. In questi anni ho avuto modo di dimostrare la mia semplicità, il mio impegno e la mia costanza per il Comune di Cascina e voglio aver modo di dimostrarlo anche a livello regionale, andando a rappresentare la Provincia e non solo. Nel 2018 avevo rinunciato al posto in lista per le politiche perché non volevo abbandonare il mio territorio. dove ero stata eletta, non volevo abbandonare la mia gente. Adesso è arrivato il momento di scendere in campo".

"La gente, i nostri concittadini, sono stanchi delle vecchie logiche di partito e della vecchia politica. Serve altro - prosegue Meini - dopo l’emergenza Covid-19, sono in pochi a credere ancora nella politica e hanno bisogno di qualcuno che gli trasmetta fiducia e serietà. Serve un rinnovamento, una ventata di aria fresca e nuova per dire basta alle pratiche di sinistra della spartizione delle poltrone e degli interessi dei massimi sistemi che dura ormai da settant'anni in Toscana. Ci deve essere un pensiero per i lavoratori, per il piccolo e medio imprenditore e per chi un lavoro non ce l’ha. Turismo, sicurezza, commercio, sanità di eccellenza, agricoltura di qualità, infrastrutture primarie, la tutela del nostro Aeroporto di Pisa demolito negli anni del governo della sinistra. Ambiente e ascolto dovranno tornare in primo piano e su questi tavoli dobbiamo giocarci il nostro futuro, ma con concretezza, presenza e impegno. Io, se gli elettori vorranno darmi questa possibilità ce la metterò tutta, con la forza che ho dimostrato nel mio Comune, da donna, da madre e da amica di tutti i cittadini che avranno bisogno di me" conclude.