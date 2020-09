Elly Schlein a Pisa per sostenere i candidati di Sinistra Civica Ecologista

Sabato 12 settembre sarà a Pisa Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, per partecipare ad un incontro pubblico con i candidati della lista Sinistra Civica Ecologista. L'iniziativa si terrà alle ore 16.45 sulla terrazza del bar Salvini all'inizio del viale delle Piagge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Elly Schlein, che questa settimana è sulla copertina de L'Espresso, è una giovane militante della sinistra ecologista, con alle spalle un'importante esperienza nel Parlamento Europeo, che si è distinta nelle battaglie per l'ambiente e per il rinnovamento della sinistra, con un forte spirito critico. Nelle recenti elezioni regionali dell'Emilia Romagna ha ottenuto un grande successo di consensi che l'ha portata ad assumere un ruolo istituzionale, ma nel contempo rappresenta un punto di riferimento per coloro che credono in un processo di rilancio e di cambiamento della sinistra.