Elezioni Regionali: Giani in visita al teatro di Volterra per i 200 anni dalla costruzione

Visita questa mattina, 20 agosto, del candidato a presidente della Regione Toscana del centro sinistra, Eugenio Giani, in occasione dei 200 anni dalla costruzione del teatro Persio Flacco. "Sono voluto intervenire all’evento - ha spiegato Giani - perché la cultura rappresenta il motore del rilancio della Toscana sul piano turistico e identitario. Il teatro Persio rappresenta una eccellenza teatrale in Toscana che oggi ricorda come il 20 agosto di 1820 un gruppo di 60 benemeriti cittadini costituì l'Accademia dei Riuniti che, con le quote dei soci, acquistò l'intero Teatro. L’accademia dei riuniti iniziò la proprio produzione e rappresentazione teatrale due secoli fa e ancora oggi si esprime con grande qualità anche grazie al supporto dell’amministrazione comunale e alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra".

