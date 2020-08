Sanità, Giani: "Sì ai due posti di terapia intensiva a Volterra"

Eugenio Giani, candidato della coalizione di centro sinistra alla presidenza della Regione Toscana, accoglie e sostiene il progetto elaborato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e da Auxilium Vitae per l'implementazione di due posti letto di terapia intensiva, che potranno essere a disposizione dell'ospedale volterrano e allestiti nei locali, già attrezzati, di Auxilium.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il complesso ospedaliero di Volterra - afferma Giani - non è un piccolo presidio ma un sistema sanitario articolato su più realtà di chiara eccellenza, come Auxilium Vitae, Rems, Inail, Azienda pubblica di servizi alla persona Santa Chiara e la Casa di Reclusione, e come tale, proprio per la sua unicità e importanza, necessita di strutture sane e in piena sicurezza. Grazie a un accordo funzionale e senza l'aggravio di costi particolari, visto che entrambe le strutture, ospedale ed Auxilium Vitae, sono controllate da Usl e coincidono negli stessi immobili la terapia intensiva può e deve diventare una realtà per tutto il territorio, cogliendo anche l'occasione della disponibilità da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra di farsi carico dell'acquisto di macchinari e strumenti mancanti e necessari alla messa in funzione dei posti letto".