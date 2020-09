Elezioni regionali toscane 2020: tutto quello che c'è da sapere

Il 20 e 21 settembre la Toscana elegge il suo nuovo presidente e la composizione rinnovata del Consiglio Regionale. Urne aperte dalle ore 7 alle ore 23 del primo giorno, domenica 20, e dalle ore 7 alle ore 15, lunedì 21. Il diritto di voto spetta ai cittadini italiani residenti in Regione. Si sfidano 7 candidati, sostenuti da 15 liste.

L'emergenza sanitaria del Coronavirus ha richiesto all'ente regionale di prevedere idonee misure di prevenzione del contagio, affinché le operazioni possano essere svolte in sicurezza. E' stato così attivato il voto a domicilio per chi dovesse essere in quarantena, in isolamento, ricoverato od ospite di Rsa.

Elezioni toscane, come si vota

Gli elettori hanno varie possibilità. Si può votare un candidato Presidente ed una lista ad esso collegata; per uno dei candidati Presidente o solo una lista; il voto disgiunto. Ed anche una o due preferenze per i candidati consiglieri.

Dove si vota

La situazione Covid, con i necessari lavori di adeguamento delle scuole, ha comportato lo spostamento di alcuni seggi elettorali. Oltre quindi ad avere una tessera elettorale in regola, un documento di identità in corso di validità e la mascherina, è bene verificare le sezioni in cui votare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I candidati e le liste

Sarà eletto presidente chi dovesse raggiungere al primo turno il 40% delle preferenze, sia dirette che derivanti dalla lista collegata. Gli schieramenti più corposi sono quelli del centrosinistra di Eugenio Giani e del centrodestra di Susanna Ceccardi, sostenuti rispettivamente da 6 e 4 liste. Secondo con una sola lista collegata Irene Galletti (M5S), Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra), Marco Barzanti (Pci), Salvatore Catello (Pc), Tiziana Vigni (3V).