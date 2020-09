Incontro-intervista ai candidati presidente della Regione al Centro Studi iCappuccini

Sarà un grande confronto giovedì 3 settembre alle 21 nel Parco dei Cappuccini fra i candidati governatori della Toscana. Ci saranno: il candidato del centrosinistra Eugenio Giani; Andrea Pieroni, ex presidente della Provincia di Pisa e attuale consigliere regionale che aspira alla riconferma; la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi ha delegato l'attuale assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa e Presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini, anch'essa in lista per il consiglio regionale. Poi Tommaso Fattori e Irene Galletti, rispettivamente, candidato della lista 'Toscana a Sinistra' e del M5S; Marco Barzanti, aspirante presidente della Regione del Partito Comunista Italiano (Pci) e Salvatore Catello, candidato del Partito Comunista (Pc), ha delegato il candidato consigliere Nicolò Santerini. Tiziana Vigni, candidata del Movimento 3V, delegherà sicuramente un candidato consigliere.

L'evento è organizzato dal Centro Studi iCappuccini Acli Persone Comunità, in collaborazione con un vasto cartello di associazioni e realtà culturali, sociali, pastorali e imprenditoriali del territorio pisano: Acli Toscane, Acli Provinciali di Pisa, nucleo Acli Carlo Ciucci, Aforisma, Agesci Pisa, Alzaia, Azione Cattolica Pisa, Bilanci di Giustizia, Caritas Pisa, Cantiere SOS, Chiesa Universitaria San Frediano, Cisl Pisa, CittadinanzAttiva, Confcooperative Pisa, Servizio Cultura e Università, Fondazione Toniolo, Gruppo Universitari San Frediano, Il Simbolo, Iris, Libera Pisa, Movimento Focolari, Mppu, Officina di Economia Solidale, Ora Legale, Pastorale Giovanile e Pastorale Sociale del Lavoro.

"Siamo felici di quest'ampia adesione - spiegano gli organizzatori della Caritas - è il primo incontro del quarto ciclo della scuola di formazione popolare che abbiamo promosso nel 2016 per rispondere al bisogno delle persone 'comuni' di trovare un luogo di confronto, formazione, partecipazione e comprensione di ciò che accade sul piano sociale, economico e politico. Abbiamo posto al centro della tavola rotonda il lavoro e la formazione professionale, la sanità, le infrastrutture e l'ambiente e la legalità e la partecipazione: temi sui quali chiederemo ai candidati di rispondere facendo emergere le proprie proposte politiche. Ognuno avrà quattro minuti per articolare la propria riflessione sulla domanda posta e sono vietati botta e risposta e battibecchi".

L'incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Paletti. Per partecipare è opportuna la prenotazione (mandando una mail a segreteria@aclipisa.it) dati i posti limitati. L'iniziativa è realizzata con il contributo del 5x1000 Acli.