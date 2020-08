Pontedera: lettera per Salvini dalla capolista del Pd, tra quesiti e provocazioni

Una lettera contenente qualche domanda e qualche provocazione consegnata questa mattina, 21 agosto, al mercato di Pontedera direttamente nelle mani del leader della Lega Matteo Salvini, che, dopo la tappa a Marina di Pisa, si è fermato in riva all'Era insieme alla candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Susanna Ceccardi. La missiva è stata scritta da Alessandra Nardini, consigliera regionale e capolista del PD in provincia di Pisa alle prossime Regionali. Nardini ha consegnato personalmente al leader della Lega la lettera in cui gli pone alcune domande specifiche, chiedendogli di rispondere come preferisce, privatamente o pubblicamente.



"On. Salvini, in questi giorni Lei gira in lungo e in largo la Toscana, vivendo da protagonista questa nostra campagna elettorale per le Regionali, ancora di più della sua candidata a Presidente Susanna Ceccardi - scrive Nardini nella lettera - non volendo pensare che il Suo sia semplice egocentrismo, ci mancherebbe, tendo allora a chiedermi cosa esattamente pensa che noi toscani dovremmo imparare da Lei, caro Onorevole, e dal modello che ha contribuito a creare e che ha incessantemente celebrato in questi anni: il cosiddetto modello lombardo. Vede, Salvini, noi qui in Toscana stiamo vivendo le nostre difficoltà vista la fase complicata, ma nonostante il dolore degli ultimi mesi è riconosciuto che la nostra sanità regionale pubblica, in cui tanto abbiamo investito e creduto, ha reagito molto meglio di altre alla pandemia. Le aggiungo, Onorevole, che la Toscana può vantare, secondo i principali indicatori, livelli tra i più alti di welfare e di servizi e una qualità della vita che non ha niente da invidiare ad altre zone d’Italia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.