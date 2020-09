Regionali, Lauricella (M5S): "Potenziamo le infrastrutture e i servizi per creare sviluppo"

"Investire sulle infrastrutture e creare servizi più efficienti è determinante per lo sviluppo dell'area pisana. Siamo assolutamente d’accordo con la posizione degli industriali, espressa dalla presidente dell’Unione Industriale Pisana Patrizia Alma Pacini". A parlare è Luca Lauricella, capolisya per il Movimento Cinque Stelle nella circoscrizione di Pisa alle prossime elezioni regionali.

"Come Regione Toscana dobbiamo essere in grado di attirare investimenti in tutta la regione, mentre ad oggi almeno 2/3 del territorio toscano sono poco appetibili per gli investitori - afferma Lauricella - per farlo noi del MoVimento vogliamo destinare una parte dei fondi europei a sostegno delle imprese e dell’industria 4.0, per rilanciare l’economia e stimolare la ripresa; incrementare gli investimenti destinati al potenziamento del sistema delle infrastrutture e dei servizi, soprattutto nelle periferie, per attirare nuovi imprenditori e lavoratori. Negli anni è stato fatto poco o niente in tal senso ed ora tutti i toscani stanno pagando il ritardo nello sviluppo delle infrastrutture con la mancanza di lavoro e un’economia immobile".