Lauricella (M5S): "Fondi europei per infrastrutture, innovazione e partite Iva"

"Pisa diventi capofila per innovazione, infrastrutture e sostegno alle partite iva". E' quanto propone il candidato al consiglio regionale del M5S, Luca Lauricella, secondo il quale "il ritardo della costa rispetto al capoluogo non è più accettabile, non possiamo più permetterci il lusso di avere delle zone della Toscana che non sono attrattive per gli investimenti, specialmente dove ci sono già eccellenze affermate come quelle pisane".

Secondo Lauricella a Pisa servono infrastrutture e servizi: "Dobbiamo rafforzare ed ammodernare l’aeroporto Galilei - afferma - e sviluppare una rete di collegamenti veloce fra Firenze e Pisa. La Costa Toscana deve tornare a correre. La Provincia vanta già eccellenze nel campo dell'innovazione e ricerca come Il Cnr, il centro Virgo ed il polo tecnologico di Navacchio. La Toscana è una delle regioni con gli investimenti pubblici e privati più bassi per quanto riguarda il settore dell’innovazione. È essenziale invece destinare una parte dei fondi europei a sostegno di tutte quelle imprese che vogliono rinnovare i loro impianti e sviluppare una produzione 4.0. E la nostra provincia deve essere capofila in questo processo".

"Le aziende pisane - conclude Lauricella - hanno subito effetti devastanti a causa del lockdown forzato e continueranno ad avere enormi problemi di liquidità. Dobbiamo sostenerle attraverso un'opera certosina di sburocratizzazione. Dobbiamo riuscire a sollevare l’imprenditore e le partite IVA dall’iter burocratico, creando un ufficio unico dove svolgere l’intera pratica e restituendo la pratica già evasa".