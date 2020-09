Regionali: Luigi Di Maio a Cascina

Sabato 12 settembre il ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sarà in Toscana per un tour elettorale, in vista del referendum e delle elezioni regionali del 20 e 21.

Il programma:

- Ore 16, Cascina – caffè con i cittadini (corso Matteotti angolo via Vagelli)

- Ore 18, Viareggio – incontro pubblico con i cittadini (viale Margherita – passeggiata davanti al caffè Margherita)

Ad accompagnare Luigi Di Maio saranno Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle, il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, e i senatori Paola Taverna e Gianluca Ferrara.