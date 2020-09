Regionali: Rizzo a Pisa insieme al candidato presidente Catello

Il segretario generale del Partito Conunista Marco Rizzo sarà a Pisa venerdì 11 settembre, alle ore 21, al Circolo Arci Alberone, in via Sant'Agostino 199. L'iniziativa si svolge nell'ambito di un vero e proprio tour elettorale attraverso il quale Marco Rizzo sarà presente in oltre 20 incontri in tutta la Regione.

Insieme a Rizzo saranno presenti a Pisa il candidato alla presidenza della Regione Salvatore Catello, il capolista regionale Lenny Bottai ed il capolista per la Circoacrizione di Pisa Francesco Sale.