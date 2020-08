Elezioni regionali: Matteo Salvini a Pontedera e a Tirrenia per sostenere Ceccardi

Qualche ora in provincia di Pisa domani, sabato 8 agosto, per il segretario della Lega Matteo Salvini nell'ambito della due giorni toscana del suo tour elettorale. Nei vari appuntamenti il leader leghista sarà accompagnato dalla candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra Susanna Ceccardi.



Salvini sabato parteciperà a Pontedera ad un pranzo con imprenditori presso il ristorante 'Amalia Laghi', mentre alle 15 si sposterà sul litorale pisano per un incontro con i cittadini presso il Bagno Mary a Tirrenia, prima di spostarsi a San Vincenzo per partecipare alla festa provinciale della Lega Livorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al comizio al Bagno Mary, oltre all'europarlamentare e candidata Susanna Ceccardi, parteciperanno il sindaco di Pisa Michele Conti, il deputato Edoardo Ziello e altri parlamentari. "Sarà un giorno di festa in cui il nostro segretario tornerà in una città che sta vivendo un grande percorso di riqualificazione e rinascita - afferma Ziello - l’entrata è libera e il comizio si svolgerà in completa sicurezza”.