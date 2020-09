Regionali, Trapani (Pd) suona la carica: "Ora riprendiamoci Pisa"

C'è soddisfazione nelle file del Partito Democratico pisano per il risultato delle Elezioni regionali che hanno visto imporsi il Pd come primo partito in provincia e nel Comune di Pisa. Una legittimazione che carica i dem verso l'obiettivo di riconquistare Palazzo Gambacorti dopo la debacle del 2018 quando il centrodestra con Michele Conti ha battuto al ballottaggio l'ex assessore del centrosinistra Andrea Serfogli, ottenendo un risultato storico all'ombra della Torre.

"Dai dati si registra una bella attestazione in provincia e nella nostra Regione che rende vano un investimento leghista che negli ultimi anni ha puntato tutto sulla Toscana. Evidente la sconfitta a Pisa di Conti e della Lega che in poco più di due anni rappresenta la netta minoranza in città. Ora mandiamoli via dalla nostra città che ormai già in due occasioni ha confermato quanto siano stati dannosi e immobili" afferma con convinzione il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Matteo Trapani.

"Un grandissimo risultato per il PD che è ovunque primo partito: siamo sulla buona strada e andremo avanti - prosegue analizzando i risultati - un grande risultato a Pisa dove il centrosinistra è di nuovo prima forza e migliora ancora il dato delle Europee. Ora mancano poco più di due anni alle elezioni e questa voglia di voltare pagina e immaginare un nuovo progetto per Pisa non può che ricominciare con forza a correre. Le liste che si sono presentate unite nel centrosinistra anche qui a Pisa sono la base di questo tavolo delle idee e delle proposte insieme alle tante associazioni e cittadini. Voglio ringraziare tutti i partiti e le associazioni che hanno lavorato per questo grande risultato, i candidati e i tanti militanti che ci hanno creduto fin da subito. Sapremo fare ancora meglio, insieme, alle prossime amministrative. Un in bocca al lupi agli eletti: avranno un gran lavoro da fare e riusciremo a farlo insieme".



"Pisa è una città ormai abbandonata a se stessa, con un deputato di Cascina (Edoardo Ziello, ndr) che si aggira per le nostre vie, un'attività culturale in città ormai ferma, quartieri abbandonati, insicurezza e mancanza assoluta di investimenti. In questi anni Pisa si è isolata, il sindaco ha litigato con tutte le istituzioni e ha una Giunta ormai divisa e rancorosa - prosegue Trapani - un esempio è il flop della assessora di punta della Giunta Conti (Giovanna Bonanno, assessore alla Sicurezza, ndr) che fallisce miseramente, e con lei l'intera Giunta. Conti dovrebbe prenderne atto e smetterla, invece di fare comunicati stampa dove si dice che va tutto bene, nel silenzio assoluto dei suoi stretti collaboratori e commissari. Dobbiamo avere coraggio a Pisa di ripartire subito in quei quartieri nei quali, durante la campagna elettorale, siamo stati e abbiamo incontrato le persone felici di rivederci strada per strada dopo tanto tempo".