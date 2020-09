A Santa Croce 200 persone per Mazzeo e Delrio

Oltre 200 persone hanno partecipato ieri sera, 16 settembre, a Santa Croce alla cena di pre-chiusura della campagna elettorale a cui hanno partecipato il candidato consigliere PD Antonio Mazzeo insieme al capogruppo alla Camera Graziano Delrio, all'altra candidata dem Barbara Frosini oltre ai sindaci di Santa Croce, Giulia Deidda, e San Miniato, Simone Giglioli, e i deputati Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti. Un'occasione nella quale, oltre a mobilitare i militanti in vista del voto di domenica e lunedì, Mazzeo ha anche lanciato una proposta specifica per il Comprensorio.

"La nostra proposta è quella di attivare un finanziamento da 10 milioni a tasso zero per 10 anni con 24 mesi di preammortamento a disposizione delle aziende di depurazione che lavorano per le aziende del conciario ma anche per uso civile. Dopo l'emergenza Covid, infatti, si stima un calo di afflusso dell'acqua pari a circa il 40/50% e dato che i costi fissi dei depuratori superano il 50%, il rischio è un notevole incremento delle tariffe di depurazione per le circa 500 aziende conciarie che vi si rivolgono. Dare liquidità ai depuratori significa dunque aiutare tutte le aziende del distretto che potrebbero così vedere mitigato l'aumento delle tariffe di depurazione".