Meini e Bargagna (Lega): "Sul turismo servono investimenti importanti"

Dopo la crisi legata alla pandemia, il turismo è stato uno dei settori più colpiti. Su questo tema accendono i riflettori i candidati al Consiglio Regionale delle Lega Elena Meini e Alessandro Bargagna: "La Regione deve fare la sua parte e dare risposte concrete, per far ripartire il settore servono risorse a fondo perduto, ma soprattutto serve una classe politica che ci creda, che creda nei territori e nelle proprie caratteristiche".

Sul fronte della promozione del territorio i due candidati analizzato che "con circa 500mila visitatori all'anno la Toscana ha bisogno di programmazione anticipata e innovazione per esaltare il suo immenso patrimonio artistico e culturale. La programmazione implica un'attenta gestione ed un utilizzo mirato delle risorse finanziarie, che dovranno essere rivolte sia alle esigenze infrastrutturali, economiche e sociali della Regione, sia a preservarne l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali e la diversità biologica dei vari territori. Solo così la Toscana può fare del turismo e della cultura un volano imprescindibile per cambiare marcia e dare una svolta".

"Servono investimenti importanti nel turismo legato al business di fiere e congressi - insistono - e un percorso digitale delle Toscana con una App legata anche ai molti percorsi turistici che ci sono nella nostra Regione. L'utente, navigando all'interno della Home Page, accederà al menù denominato 'Il Festival delle Stagioni', a sua volta suddiviso in quattro parti: Inverno, Primavera, Estate e Autunno. L'utente, o il turista sarà in grado consultandola di scegliere le attività e gli eventi presenti all'Interno con varie scontistiche legate per esempio ai trasporti o alla sede del pernottamento. Su Toscana App verranno inseriti anche bandi a tema come Festival legati agli anniversari di nascita o di morte dei vari personaggi famosi legati. Solo così la Toscana può fare del turismo e della cultura un volano imprescindibile per far cambiare marcia a questa Regione".