Elezioni, Nicola Zingaretti a Cascina a sostegno di Giani e Betti

Tappa a Cascina per il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti che parteciperà alla serata all'Arci a Zambra (Via Cammeo) venerdì 21 alle ore 21.00 per sostenere la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative e la candidatura a sindaco di Michelangelo Betti. Alla serata sarà presente anche Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana.

Per partecipare alla serata è necessario presentarsi muniti di mascherina.