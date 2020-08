Paolo Fidanzi capolista di Orgoglio Toscana: "Sfida che affronto con determinazione"

"Si parte davvero, una sfida nuova che affronto con aperta convinzione e determinazione. La politica concreta si fa in Regione e li vorrò esserci per cambiare le cose, per correggere le scelte di un buon governo di centrosinistra, piuttosto che favorire quelle di un possibile governo disastroso leghista e di estrema destra". A parlare è il coordinatore regionale dell'Idv Toscana Paolo Fidanzi, candidato consigliere nella lista Orgoglio Toscana (è capolista nella circoscrizione di Pisa) alle prossime elezioni regionali a sostegno della candidatura come presidente di Eugenio Giani.