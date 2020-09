Regionali, le prime reazioni: "Premiato un modello che funziona"

Arrivano le prime reazioni sui risultati, ancora parziali, delle elezioni regionali. Tra i primi a parlare è la segretaria regionale del PD, Simona Bonafè: "La Toscana - scrive su Facebook - non si lega. Grande risultato del Partito Democratico della Toscana che con oltre il 30 per cento si conferma il primo partito della regione e asse portante della coalizione, nonostante le scissioni di Italia Viva". Poi ha aggiunto parlando coi giornalisti. "I toscani hanno premiato un modello che ha funzionato in questi anni e che noi vogliamo migliorare. Siamo contenti per il risultato del nostro candidato e siamo contenti per il Pd. È chiaro che rispetto a cinque anni fa è cambiato il mondo per cui la Toscana era contendibile, lo sapevamo bene e abbiamo lavorato duramente. Il risultato del Pd dimostra che c'e' una cultura di sinistra che in questa regione tiene. Questa candidatura e' stata scelta dal Pd nelle sue consultazioni interne e poi portata alla coalizione".

"Salvini anche in Toscana esce sconfitto - scrive sempre su Facebook l'ormai ex governatore Enrico Rossi - il popolo democratico della Toscana ha sentito tutta la responsabilità di questo voto e ha partecipato con grande generosità. Nelle urne quel popolo si è trovato unito e ha sostenuto il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, l’unico che poteva fermare l’estrema destra della Ceccardi. La grande cultura politica democratica della regione ha dato a tutti una lezione. Sento il dovere di ringraziare tutti gli amici e i compagni che hanno deciso di non astenersi, di non disperdere il voto, di non cedere alle sirene del falso cambiamento dei reazionari. La sinistra e il Pd si impegnino a interpretare questa vittoria nel modo più giusto".

Prende posizione anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva. "Grazie a Eugenio Giani - scrive su Facebook l'ex premier - candidato gentiluomo, per la bellissima e meritata vittoria. La Toscana oggi sorride". Sempre sui social arriva anche il commento delle Sardine. "L'avevamo detto, ci siamo battuti con tutte le nostre forze ed eravamo fiduciosi dell'intelligenza dei Toscani. La propaganda ha ricevuto uno schiaffo dalla politica in Toscana. Buon viaggio Susanna".