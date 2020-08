"Prodotti agroalimentari dai produttori al mercato di Firenze"

"La frutta e la verdura in arrivo nel mercato ortofrutticolo di Firenze e che viene distribuita in Toscana non arriva dai produttori ma da mercati ortofrutticoli intermedi quali Guidonia e Fondi e talvolta anche dall'estero. Propongo di avviare un percorso istituzionale dove la Regione Toscana promuova protocolli d'intesa con altre regioni italiane facendo arrivare prodotti agroalimentari direttamente dai produttori. In questo modo otterremmo una qualità migliore del prodotto oltre a pagare di più le produzioni alle Aziende Agricole e far pagare di meno quei prodotti alle famiglie toscane".

E' la proposta del candidato alle regionali di Svolta! Gabriele Bianchi, che prosegue: "Insieme ai deputati regionali siciliani dell’ARS di Attiva avvieremo una prima sperimentazione istituzionale tra la Regione Toscana e la Regione Siciliana. Ricordo che il mercato ortofrutticolo di Firenze è stato interessato mesi fa da un intervento della Polizia Giudiziaria per colpire l'infiltrazione ndranghetista. Vi sono stati sequestri agrumi provenienti dalla Spagna, ma di origine nord africana, e poi la memoria non deve mai offuscarsi: Calogero Tramuta, siciliano, ucciso dai mafiosi il 27 aprile 1996, perchè aveva avviato una linea diretta degli agrumi dalla sua sicilia orientale e il mercato ortofrutticolo di Firenze. Quindi questo intervento sarà anche un elemento determinante della lotta alla mafia nel nostro Paese e al contrasto del saccheggio economco che una parte dell'economia del centro - nord attiva nei confronti del Sud".