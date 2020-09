Elezioni regionali Toscana 2020: i risultati definitivi

Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini toscani sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo governatore e i nuovi consiglieri regionali.

Otto i candidati in lizza per la Presidenza: Elezioni regionali Toscana 2020: proiezioni ed exit poll

„Irene Galletti, Eugenio Giani, Susanna Ceccardi, Tommaso Fattori, Tiziani Vigni, Marco Barzanti e Salvatore Catello.

I candidati e le liste a sostegno



Alle 15 di lunedì si sono chiuse le urne ed è iniziato lo scrutinio che porterà all'elezione del nuovo presidente della Regione.



Qui non appena disponibili pubblicheremo i risultati definitivi delle Elezioni regionali della Toscana 2020.