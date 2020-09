Caso Salvini, 'no' definitivo del Consiglio di Stato: escluso dalle elezioni

Roberto Salvini non correrà alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. L'esclusione definitiva è arrivata ieri sera dal Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza del Tar che lo esclude dalla competizione elettorale. Roberto Salvini, consigliere regionale uscente, era stato eletto 5 anni fa con la Lega e poi allontanato dal Carroccio. Si era presentato a candidato presidente con la lista 'Patto per la Toscana - Roberto Salvini presidente'. La prima esclusione, circa una settimana fa, era arrivata dall'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Firenze. Poi è arrivata la conferma dell'esclusione da parte del Tar e, dopo il nuovo ricorso di Salvini, la conferma della pronuncia del Tar da parte del Consiglio di Stato e quindi l'esclusione definitiva.

Il motivo è legato al simbolo: è ritenuto confondibile con la lista 'Lega Salvini Premier'. Soprattutto, il cognome 'Salvini' in entrambi i casi risulta scritto in giallo e in caratteri di analoga dimensione (mentre il nome 'Roberto' è scritto in piccolo, in foto in basso il simbolo).

"Mi sento penalizzato, se la mia lista avesse appoggiato un altro candidato presidente e non avesse corso da sola probabilmente non sarei stato escluso", ha commentato Roberto Salvini. Per la Lega, forse, una buona notizia: nell'elezione di 5 anni fa pare che il cognome 'Salvini' fruttò diversi voti al 'Salvini pisano' e il timore che potesse ripetersi la situazione, questa volta che si presentava da solo, tra gli esponenti del Carroccio c'era. Adesso restano 7 i candidati presidenti alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi.