Il ministro della Salute Roberto Speranza a Pisa

Tappa a Pisa lunedì prossimo, 7 settembre, per il ministro alla Salute Roberto Speranza che alle ore 18 parteciperà ad un incontro promosso dalla lista Sinistra Civica Ecologista presso il Circolo Arci Tom Benetollo a Pisanova. Nell'occasione saranno presentati i candidati della circoscrizione di Pisa alle prossime elezioni regionali e ci sarà l'intervento del capolista Paolo Malacarne. Si parlerà della prossima scadenza elettorale per la Toscana, e dei temi e delle priorità che riguardano la nostra regione, ma ovviamente saranno affrontati anche i problemi della fase attuale che vive il Paese sul piano della tutela della salute.

"La presenza a Pisa del ministro Speranza a Pisa, non è la prima volta che viene, dimostra un interesse e un'attenzione significativa per l'importanza che ha il polo sanitario ospedaliero della nostra città e per le sue prospettive. L'iniziativa è pubblica e aperta agli operatori e ai cittadini nel massimo rispetto delle norme di prevenzione sul distanziamento. La mascherina è obbligatoria" sottolineano da Sinistra Civica Ecologista.