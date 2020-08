Covid-19, Mazzeo: "Contagi in aumento e Salvini fa campagna elettorale senza mascherina"

"Da due giorni Salvini è in Toscana a tenere comizi al posto della sua candidata. Tralasciando il fatto che, come in Emilia, è evidente che la candidatura del centrodestra sia solo di facciata e che l'unico a voler visibilità sia Salvini, è gravissimo che faccia tutto questo giocando con la salute delle toscane e dei toscani. Oggi in regione si sono verificati 79 nuovi casi (8 dei quali nei comuni pisani monitorati dalla Asl Nord Ovest), ieri 59. Sono i livelli più alti da metà maggio, eppure lui non ha mai indossato la mascherina, non ha mai invitato a farlo e ha permesso a decine di persone di assembrarsi senza alcuna protezione. Anche stamani a Marina di Pisa e Pontedera è accaduto lo stesso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.