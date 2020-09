Elezioni regionali e referendum: a Pisa aperture straordinarie degli uffici e cambio di alcune sedi di seggio elettorale

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per le elezioni del Consiglio Regionale e del presidente della Giunta Regionale della Toscana. Negli stessi giorni e orari si vota anche per il Referendum Costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Il Comune di Pisa ricorda agli elettori di controllare in tempo utile la validità dei documenti di identità e della tessera elettorale. Per il rilascio delle tessere elettorali l’Ufficio Elettorale effettua regolare apertura al pubblico in vicolo del Moro 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Inoltre sono già state disposte le aperture straordinarie venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 9 alle 19, domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23, e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15.

Il duplicato della tessera elettorale viene rilasciato dall’ufficio elettorale e può essere richiesto per completamento, smarrimento o deterioramento. In caso di completamento e deterioramento la tessera deve essere esibita. In caso di smarrimento la richiesta del titolare deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo smarrimento. In caso di trasferimento di residenza il nuovo Comune di residenza consegna al titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. In caso di trasferimento di residenza all'interno del territorio comunale l’ufficio invierà all’elettore l'adesivo di aggiornamento e non è necessario chiedere il duplicato (aggiornamento) della tessera elettorale. La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.

A causa dei lavori in corso in alcuni plessi scolastici, alcuni seggi elettorali sono spostati: le sezioni 32, 33 e 34 – in passato ubicate presso la scuola primaria Oberdan – saranno allestite presso la scuola primaria Gereschi (via U.Viale n.16); le sezioni 11, 12, 13 e 14 – in precedenza alle primarie Sauro – si troveranno presso la scuola secondaria di primo grado Fucini (via f.lli Antoni n.10). Infine le sezioni 76 e 77 – che in passato erano alla scuola primaria Rismondo – saranno ubicate nella scuola secondaria di primo grado Castagnolo (via Castagnolo n.40/a).

SEZIONI. Le sezioni elettorali istituite nel Comune di Pisa, in totale, sono 86. I seggi speciali sono 4: Casa circondariale Don Bosco Via San Giovanni Bosco 43 (38 spec), Presidio Ospedaliero Santa Chiara Via Roma, 67 (84 spec), Presidio Ospedaliero Cisanello Via Paradisa, 2 (85 e 86 spec)

Di seguito l’elenco dei plessi con gli indirizzi (tra parentesi le sezioni)

· Complesso Virgo Fidelis Via dei Frassini Calambrone (81 - 82 – 83)

· Liceo Artistico Russoli Via S. Frediano, 13 (53 - 54 - 55 – 56)

· Istituto Alberghiero Matteotti Via G. Garibaldi, 194 (37-38-39-40)

· Presidio Osp. Cisanello Via Paradisa, 2 (85 – 86)

· Presidio Osp. S. Chiara Via Roma, 67 (84)

· Scuola Primaria Battisti Via F. Corridoni, 42 (8 - 9 – 10)

· Scuola Primaria Biagi Via C. Fazio, 75 (74 – 75)

· Scuola Primaria Chiesa Via San Francesco, 27 (48 - 49 - 50 - 51 – 52)

· Scuola Primaria Collodi Via Collodi, 24 (57 – 58 - 60 - 61 – 62)

· Scuola Primaria De Sanctis Via Cisanello, 6 (35 - 36 - 46 – 47)

· Scuola Primaria Don Milani Via E. Socci, 4 (18- 19)

· Scuola Primaria Filzi Via Leonardo da Vinci 2 (65 – 66 – 67)

· Scuola Primaria Genovesi Via Caprera, 118 (23 - 24 - 25 – 26)

· Scuola Primaria Gereschi Via U. Viale, 16 (32 - 33 – 34 - 41 - 42 - 43 - 44 – 45)

· Scuola Primaria Lorenzini Via I. Possenti, 28 (15 - 16 – 17)

· Scuola Primaria Moretti Via Ximenes, 13 (20 – 21)

· Scuola Primaria Novelli Via F. Cilea, 1 (71 - 72 – 73)

· Scuola Primaria Parmini Via di Parigi, 1 (27 - 28 - 29 - 30 – 31)

· Scuola Secondaria di 1°Grado Castagnolo Via Castagnolo, 40/a (76 – 77)

· Scuola Secondaria di 1°Grado Fucini Via F.lli Antoni, 10 (11 - 12 - 13 – 14)

· Scuola Primaria Toti Via Rook (68 - 69 – 70)

· Scuola Primaria Viviani Via Arnino, 1 (78 - 79 – 80)

· Scuola Primaria Zerboglio. Via P. Gori, 4 (5 - 6 – 7)

· Scuola dell’Infanzia Agazzi Via Galiani (63)

· Scuola dell’Infanzia Ciari Via Leonardo da Vinci 2 (59 – 64)

· Scuola Secondaria di 1°Grado Toniolo Via della Qualquonia, 5 (1 - 2 - 3 – 4)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

· Villa Medicea Via Palazzi, 21 Coltano (22)