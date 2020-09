Elezioni: il segretario Pd Zingaretti e il candidato Giani a Pisa

Incontrerà i cittadini presso un banchetto in Corso Italia il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, a Pisa domani 17 settembre alle ore 16, per sostenere la candidatura di Eugenio Giani come presidente della Toscana. Per il rispetto delle previsioni anti-Covid sarà richiesto l'uso della mascherina. Questa sera invece, 16 settembre, lo stesso Giani sarà nella città della Torre in Largo Ciro Menotti, alle 21.30.

