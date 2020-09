Sinistra Civica Ecologista: "La Regione si occupi della messa in sicurezza de La Grillaia"

"La Regione si deve far carico della messa in sicurezza della discarica La Grillaia di Chianni: vanno verificati i margini di manovra riguardo le decisione già prese e trovata immediatamente la soluzione più idonea". Questo l’impegno preso da Graziano Turini e Elisabetta Catalanotto detta Betta, candidati al Consiglio regionale per Sinistra Civica Ecologista, con i cittadini di Chianni e il Gruppo Zero, in un incontro partecipato avvenuto al Boschetto di Chianni, giovedì sera.

"In campagna elettorale tutti promettono di tutto ma dopo le prossime elezioni dovremo ridiscutere della totale gestione pubblica di tanti beni e servizi che hanno direttamente a che fare con l’ambiente e la salute dei cittadini, la discarica della Grillaia dovrà essere uno dei primi argomenti. Questo è l’impegno dei candidati se saranno eletti e questo è l’impegno di cui si vuole far carico la lista Sinistra Civica Ecologista. La crisi che stiamo vivendo ci insegna ancora di più come sia difficile; in tema di ambiente, salute e risorse primarie; che la copartecipazione del privato riesca a garantire la totale trasparenza e razionalità delle gestione e delle scelte senza che il profitto diventi un fattore dominante".

Nel caso di Chianni "una comunità non può essere lasciata in disparte su decisioni tanto importanti e impattanti per il proprio territorio ed i cittadini devono essere resi partecipi dei processi e procedimenti che li riguardano direttamente. Non va esclusa a prescindere la possibilità di blocco dei lavori, quando c’è in gioco la salute e l’economia di una zona, che vive principalmente di turismo e di colture e qualità ambientale, anche quando ci sono grossi interessi economici in gioco, basandosi solo su parole senza tra l’altro poter capire esattamente come stanno effettivamente le cose. Allo stato attuale, se risultassero necessari lavori alla sua messa in sicurezza, crediamo lo si possa fare utilizzando tecniche alternative e non impattanti con il territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante l’incontro sono stati illustrati anche i punti programmatici della lista Sinistra Civica Ecologista, con particolare riferimento al tema dell’Ambiente: "Se avremo il necessario consenso da parte degli elettori; la nostra voce in consiglio sarà sicuramente orientata a ridiscutere il tema dei rapporti pubblico/privato quando si parla di argomenti che riguardano la salute dei cittadini".