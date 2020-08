Sinistra Civica Ecologista in campo in nome della sostenibilità ambientale

Si stanno sviluppando le iniziative della lista Sinistra Civica Ecologista, nata per le elezioni regionali della Toscana, a sostegno della candidatura a presidente di Eugenio Giani, con l'obiettivo di cambiare le politiche regionali verso una più forte sostenibilità ambientale. "Questo obiettivo è possibile se si afferma un processo di rinnovamento nella sinistra, in grado di ridurre le frammentazioni e di assumere chiaramente i contenuti e la priorità del nesso salute-ambiente - sottolinea il portavoce Paolo Fontanelli - ciò significa operare per rafforzare il servizio sanitario pubblico, in particolare sul territorio, e agire con coerenza e coraggio sulla linea della transizione ecologica, come auspicato anche dall'Unione Europea. Il recupero della qualità della vita, intesa anche come lavoro e reddito, passa da questi indirizzi e non dalla riproposizione delle vecchie logiche dello sviluppo".



"Siamo consapevoli che per una lista nuova, con poco tempo per farla conoscere, la sfida è difficile - prosegue l'ex sindaco di Pisa Paolo Fontanelli - tuttavia confidiamo che gli elettori di sinistra riflettano attentamente sull'esigenza di una svolta che porti al superamento dei limiti e delle contraddizioni che hanno segnato il campo progressista negli ultimi anni, anche in Toscana. Quindi useremo il tempo della campagna elettorale per parlare dei problemi e del programma e non delle battaglie sulle preferenze, o del promettere di tutto di più come usano fare molti partiti e candidati, allo stesso modo di come lo hanno fatto cinque anni fa".



"Nel collegio pisano la lista di Sinistra Civica Ecologista - spiega Fontanelli - è formata da candidati che hanno chiare competenze sui problemi del diritto alla salute e della riconversione ecologica, come sull'economia e sul progetto di rinnovamento della politica. La scelta di Paolo Malacarne come capolista ha il senso di mettere in campo una professionalità e una sensibilità indiscutibili sul tema della difesa della sanità pubblica anche per una eventuale proposta sull'assessorato regionale. Ed è evidente che un risultato significativo della lista può rendere percorribile questa opportunità, nonostante i molti pretendenti sparsi per tutta la Toscana. Comunque la nostra lista parlerà lo stesso linguaggio in tutta la regione senza usare il metodo di fare promesse diverse a seconda delle situazioni. Un caso chiaro in tal senso è quello del sistema aeroportuale toscano. Sinistra Civica Ecologista è contro la nuova pista di Peretola e chiede di attuare gli investimenti già previsti e programmati per il potenziamento del Galilei. Invece la società Toscana Aeroporti subordina strumentalmente questi investimenti alla realizzazione della pista a Firenze, in questi spalleggiata da Renzi e da Iv e da tutti coloro che accettano di fatto le scelte di Toscana Aeroporti. Anche a destra si usa la lingua biforcuta, cioè a Pisa si dice una cosa e a Firenze l'opposto. Non è una cosa seria: chi vuole gli investimenti su Pisa deve prendere chiaramente le distanze dalle decisioni attuali di Toscana Aeroporti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei prossimi giorni si terranno incontri con i candidati a Asciano il 2 settembre, a Marina il 6 e poi a Pontedera, S.Giuliano, Castelfranco, Cascina, Volterra, Pomarance, Pisa.